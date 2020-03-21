بسبب حالة الطوارئ الصحية التى سببها تفشي فيروس كورونا، أصدرت العديد من الحكومات قرارات بإغلاق الحدود وتوقف التبادلات التجارية والسيطرة على تحركات السكان، ومن ثم أصبح الفيروس يهدد بشكل كبير العولمة، التي عرفها العالم وجعلته قرية صغيرة.

وحقق الفيروس ما كان يحاول الشعبويون فعله منذ سنوات دون نجاح، وهو وضع حد لانتشار العولمة، ليصبح "جزر منعزلة"، ويرى الباحث إدواردو مويانو إسترادا الباحث في علم الاجتماع والمحلل السياسي في معهد الدراسات الاجتماعية المتقدمة التابع للجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا، أن فيروس كورونا الجديد ما هو إلا منتج ثانوي للعولمة.

ووفقاً لموقع "The conversation" فإن الفيروس يهاجم العولمة عن طريق انسحاب الدول من التعاملات التجارية والاقتصادية، وإغلاق كل بلد على نفسها، واستعادة الاحساس بالبلد والوطنية بعد أن أصبح هذا قليلاً لاعتقدنا أننا جزء من "قرية عالمية".

ليس معروفاً حتى الآن ما إذا كان هذا الانسحاب دائم أم مؤقت، فكل هذا سيتضح بعد مرور أزمة تفشي الفيروس، ويقول إدواردو "لدينا شعور بأنه تغيير بعيد المدى، يؤثر على نموذجنا للعلاقات الاجتماعية، وبالطبع النظام الاقتصادي الدولي".

ويتابع: "كنا نعتقد أن الحوكمة العالمية هي وحدها القادرة على التعامل مع المشاكل العالمية، وتبين أن الدول القومية التي تعرضت للاضطهاد هي التي تعرف خطورة المشكلة، وتتولى القيادة مع سكانها".

فمثلاً في الصين وكوريا الجنوبية اتضح أن عمل الحكومات فعال على الأقل لتقليل انتشار الفيروس، وتقليل الآثار الجانبية على البلد.

- كورونا والشركات

قررت بعض الشركات تنفيذ خطط العمل عن بعد واسعة النطاق، والبعض الآخر لم يفعل ذلك بعد لأنها ليست مستعدة تقنياً لذلك.

ويشعر الأشخاص المستقلون بعملهم (الفريلانسير) بقلق حقيقي لأن عملهم مشلول بسبب عدم وجود شبكة أمان لحمايتهم، ففي إسبانيا، قد تساعد التدابير الاقتصادية الحكومية، ولكن نتائجها غير مؤكدة.

وهناك قلق لدى الناس، لكنه حتى الآن معقول، باستثناء بعض السلوكيات المتعلقة بالاكتناز وشراء السلع بكميات ضخمة.

- كورونا والاحتفالات

كما علقت الاحتفالات التى ظلت ثابتة في موعدها منذ زمن طويل بسبب قيمتها الرمزية والاقتصادية، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما والمسارح وتعليق الأحداث الرياضية الكبرى.

فيقول إدواردو "ولكن إذا استمر هذا الأمر لفترة أطول، فسيصبح القلق خوفًا، ونحن نعلم بالفعل مدى صعوبة إدارته".

- تساؤلات عن فائدة العولمة

في سياق حالة الطوارئ ومع تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الكلي وآثارها المدمرة على الاقتصاد الجزئي للأسر، هناك بعض الأمور التي تتطلب التفكير.

الأول هو أن فيروس كورونا هو الرابط في سلسلة من الأوبئة (كمرض جنون البقر، ثم إنفلونزا الطيور، ومؤخرا بعض أفراد عائلة فيروس كورونا) التي تتوسع بفضل كثافة التبادلات في مجتمع مفتوح اليوم، كما يرجع ذلك إلى النموذج الدولي للإنتاج غير المحدود الذي يميز هذه المرحلة من الرأسمالية العالمية.

والتى تظهربشكل كبير مخاطر الاقتصاد العالمي عندما يقود "منطق الربح" الشركات إلى الإنتاج بتكلفة منخفضة في مناطق معينة من العالم، ثم بيع منتجاتها في مناطق أخرى دون إنشاء الضوابط الصحية المناسبة.

المسألة الثانية هي الانتقادات المتزايدة التي تتلقاها العولمة الاقتصادية، عند التحقق من أن آثارها ليست مفيدة كما كان يعتقد في السابق.

وهذا لم يعد يأتي فقط من الجماعات الشعبوية، ولكن من الأوساط السياسية الأوسع نطاقاً (مثل تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التى تتطلب هذه الأيام للسيطرة على العولمة الجامحة).

وقد لوحظ منذ بضع سنوات أن الافتتاح الكلي للأسواق العالمية أدى إلى إفقار العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويجدر التساؤل عما إذا كانت إجراءات "الانسحاب القومي" الحالية ستختفي بعد انتهاء أزمة الفيروس وسيعود كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، أو ما إذا كنا على عتبة عملية تدريجية لإزالة العولمة، أو على الأقل السيطرة عليها، حيث تسترد الدولة جزءًا من وظائفها التنظيمية.