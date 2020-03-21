وزير الري: لو إديت إثيوبيا ورقة بيضا بشأن سد النهضة مش هيمضوا عليها

قال الدكتور محمد عبد المعطي، وزير المورد المائية الري، إن إثيوبيا تحاول إخفاء مشاكل داخلية باختلاق المشاكل مع مصر، مشيرًا إلى أنها اعتذرت عن توقيع الاتفاق النهائي في الولايات المتحدة بحجة قيامها بدعوى لحوار مجتمعي.

وأضاف في حوار لبرنامج «مساء «dmc، المذاع عبر فضائية « dmc»، مساء السبت، أن مصر أبدت مرونة متناهية خلال المفاوضات سد النهضة ، لكن أثيوبيا تعنتت، معلقًا «لو إدتهم ورقة بيضا بشأن سد النهضة مش هيمضوا عليها»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن مشروع سد النهضة كان من المفترض له الانتهاء منذ عام 2014 لكنه يواجه مشاكل حتى الآن، متابعًا أن مصر لديها عدة سيناريوهات بشأن التعامل مع سد النهضة.

ولفت إلى أن ملء سد النهضة بدون اتفاقية، سيسبب لمصر جفاف صناعي، منوهًا أن السد العالي لديه مخزون احتياطي لمجابهة أي جفاف قد يحدث.

وذكر أن مصر لديها أدوات فنية تعمل عليها للتقليل من تأثيرات بناء سد النهضة قدر الإمكان، فضلًا عن احتياطي معقول من المياه في السد العالي، منوهًا بأن إعلان المبادئ يمنع إثيوبيا من الملء دون الوصول إلى اتفاق.