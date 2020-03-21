البعثة الأممية في ليبيا ترحب باستجابة طرفي الصراع لدعوات وقف القتال

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باستجابة كل من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والجيش الوطني الليبي، لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية.

وفي بيان لها ليلة اليوم السبت، أبدت البعثة أملها بأن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى توحيد جهودها والعمل معا من أجل توجيه كل الطاقات والموارد لدعم الليبيين والسلطات المحلية في سبيل تحسين استعدادها لمواجهة خطر هذا الوباء العالمي والحيلولة دون حدوث عواقب كارثية.

ويشمل ذلك بحسب بيان البعثة، السماح بتقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير السلع والمواد الغذائية دون معوقات، وإتاحة المجال لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في القطاع الصحي للعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

كما أبدت البعثة أملها في أن يفضي وقف الاقتتال لأغراض إنسانية في نهاية المطاف إلى قبول قيادتي الطرفين الليبيين لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في 23 فبراير بتيسير من الأمم المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التي جرت في جنيف من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5.