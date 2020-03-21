محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد وملحقاتها

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة تنفيذ القرار الذي أصدره الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزوايا بنطاق المحافظة وإيقاف صلاة الجمع والجماعات، وذلك للحد من وجود التجمعات بالمساجد.

فيما أشارت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم السبت، أن هذا القرار يضع في الاعتبار المصلحة الشرعية والوطنية، حيث إنه جاء متسقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على النفس الإنسانية ويتماشى مع ما يؤكده العلماء المختصين في المجال الطبي وتنفيذ الإرشادات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا والحد منه.

الجدير بالذكر أن قرار وزارة الأوقاف تضمن إيقاف إقامة صلاة الجمع، والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوعين.