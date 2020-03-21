كاتبة بريطانية تصدر كتابًا إلكترونيًا للأطفال لتهدئة خوفهم من وباء «كورونا»

إيلى جاكسون: ملك كورونا الصغير يشرح للأطفال طبيعة الوباء وطرق تجنب العدوى



فى مبادرة إنسانية رائعة تهدف لتهدئة خوف الأطفال المتزايد من تفشى فيروس كورونا المستجد حول العالم، قامت الكاتبة البريطانية، إيلى جاكسون، بإعداد كتاب إلكترونى مُصوَر لتوعية الأطفال يحمل عنوان «ملك كورونا الصغير The Little Corona King»؛ بالاستعانة بإحدى مصممات الرسوم المتحركة، لاسيما بعدما صرّح العديد من الآباء أن أطفالهم «يبكون بحرقة» بسبب خوفهم من وباء «كوفيدــ19» الجديد.

وقالت «جاكسون» إنها استغرقت عشرة أيام فى كتابة الكتاب، وقد طرحته للنشر بـ 8 لغات عبر المنافذ الإلكترونية مثل: متجرى «جوجل بلاى» و«آبل»، و«أمازون كيندل»، تبعًا لصحيفة «الإندبندنت» الأيرلندية اليومية.

وأردفت أن الكتاب يحوى «حبكة خفيفة» تهدف لشرح طبيعة فيروس كورونا للأطفال، وذويهم، والقائمين على رعايتهم، كما يقدم نصائح عملية عبر الصور للتعامل مع المرض ومنع انتشاره بدون إخافة أو ترويع الأطفال.

وتابعت: «لاحظت أن الأطفال عبر العالم أصبحوا مشوشين؛ بسبب تلقيهم المعلومات حول الفيروس عبر عدة مصادر متفرقة، حتى أطفالى الأربعة لم يستطعوا استيعاب ما يحدث بشكل كامل، وأصبحوا أكثر خوفًا حيال المستقبل».

وأكدت أن هذا الكتاب يُعد مصدرًا خصبًا للآباء والمدرسين؛ لتوعية الأطفال خاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى وسن الحضانة، حول الإرشادات الواجب اتباعها تجنبًا للعدوى، وإعدادهم نفسيًا لتقبل احتمالية غلق المدارس أو عزل التلاميذ المصابين.

وكشفت عن تفاؤلها العميق بتغير رد الفعل النفسى للأطفال تجاه الفيروس بعد قراءة الكتاب، ومحو خوفهم عن طريق تزويدهم بالمعلومات اللازمة التى يحتاجونها لمنع انتشار الفيرس، مثل: غسيل اليدين بصورة دورية، استنخدام معقمات اليدين.

كما أوضحت أن كل المعلومات الطبية المذكورة فى الكتاب مأخوذة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، والمواقع الحكومية البريطانية الأخرى.

يجدر بالذكر أن إيلى جاكسون كاتبة أطفال أصدرت عدة كتب تتناول موضوعات تعريفية للأطفال بشرح مبسط؛ كتغييرات المناخ حول العالم، والنفايات التى يتم إلقاؤها فى المحيط.