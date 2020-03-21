علق ميدو جابر، لاعب مصر المقاصة، على فترة تواجده داخل جدران النادي الأهلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية لقناة. "اون تايم سبورت": "راض تماما عن فترة تواجدي في الأهلي، لقد استفادت كثيرا".
وأضاف: "على الرغم من الهجوم علي في السوشيال ميديا الا أنني كنت اركز واضع اهتمامي فقط مع الفريق".
وأكمل: "كارتيرون صاحب الفضل علي في تغيير ادائي داخل الملعب وكان يتحدث معي دائما ومقتنع بامكانياتي".
وتابع: "في فترة تواجد كارتيرون كنت العب باستمرار وكان يشجعني وظهرت معه بمستوى مميز".
وأتم:"مارتن يول المدير الفني السابق الأهلي هو من طلب التعاقد معي داخل الفريق، وعلمت ذلك بعد رحيله عن النادي".