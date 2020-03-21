سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق ميدو جابر، لاعب مصر المقاصة، على فترة تواجده داخل جدران النادي الأهلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية لقناة. "اون تايم سبورت": "راض تماما عن فترة تواجدي في الأهلي، لقد استفادت كثيرا".

وأضاف: "على الرغم من الهجوم علي في السوشيال ميديا الا أنني كنت اركز واضع اهتمامي فقط مع الفريق".

وأكمل: "كارتيرون صاحب الفضل علي في تغيير ادائي داخل الملعب وكان يتحدث معي دائما ومقتنع بامكانياتي".

وتابع: "في فترة تواجد كارتيرون كنت العب باستمرار وكان يشجعني وظهرت معه بمستوى مميز".

وأتم:"مارتن يول المدير الفني السابق الأهلي هو من طلب التعاقد معي داخل الفريق، وعلمت ذلك بعد رحيله عن النادي".