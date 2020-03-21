وفاة 3 أتراك في هولندا جراء الإصابة بفيروس كورونا

توفي 3 أتراك، في هولندا، جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال السفير التركي لدى هولندا شعبان ديشلي - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "إن أعمار الأشخاص الثلاثة وهما رجل وامرأتان، (82 و70 و66 عاما) كانت لديهم العديد من الأمراض المزمنة"، مشيرا إلى أن هناك 5 آخرين يخضعون للعلاج في العناية المركزة بالمستشفيات الهولندية، جرّاء إصابتهم بالفيروس.

يشار إلى أن عدد المصابين بالفيروس في هولندا وصل إلى 2994 بعد تسجيل 534 حالة جديدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 106 حالات بعد تسجيل 30 وفاة جديدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية في المساجد والكنائس.