تايلاند: 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 411 حالة



أعلنت تايلاند، اليوم السبت، 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أعلى نسبة إصابة قياسية تسجلها خلال أسبوع.



وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 411 حالة.



وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة، اليوم السبت، توفى شخص مصاب بالفيروس، في حين يتلقى 366 آخرون العلاج بالمستشفيات، وتعافي 44.



وقالت وزارة الصحة، إن الحالات الجديدة التي أعلن عنها اليوم السبت، تشمل 51 حالة لأشخاص خالطوا مصابين، و32 كانوا حضروا مبارة للملاكمة، حيث حدث تفش للفيروس، وهناك 38 حالة جديدة قادمة من الخارج.



وأعلنت الحكومة التايلاندية يوم الثلاثاء الماضي سلسلة من الإجراءات من أجل احتواء انتشار الفيروس، والتي شملت إلغاء عطلة وطنية رئيسية وإغلاق المدارس ومواقع أخرى.



وفي سياق متصل، أعلنت شركة "اير آسيا" التايلاندية للطيران منخفض التكاليف تعليق رحلاتها الدولية في تايلاند بداية من غد الأحد، 22 مارس، وحتى 25 أبريل المقبل، بسبب "قيود على السفر تفرضها حكومات مختلفة والسلطات المعنية بالصحة لمواجهة تفشي (كوفيد-19)".



وكانت هيئة الطيران المدني في تايلاند أعلنت في وقت سابق أنه بداية من غد الأحد سيتعين على أي قادم للبلاد أن يحمل شهادة صحية معتمدة لدى وصوله بعدم إصابته بالفيروس.