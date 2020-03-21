تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا في ضواحي موسكو



أعلن مركز رصد ومراقبة تفشي فيروس كورونا في ضواحي موسكو، اليوم السبت، تسجيل 35 حالة إصابة بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدره المركز " تم تأكيد 35 حالة إصابة بالفيروس التاجي في ضواحي موسكو".



وفي وقت سابق، أعلن مركز الرصد والمراقبة تسجيل 18 حالة إصابة، وتعافي شخص واحد وخروجه من المستشفى.



وأعلن حاكم ضواحي موسكو، أندري فوروبيوف، حالة التأهب القصوى بسبب خطر تفشي فيروس كورونا. كما تم حظر التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا، كما سمح لطلاب المدارس والجامعات الدراسة عن بعد.



وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.