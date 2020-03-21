نقلت حافلات عسكرية توابيت الموتى من مدينة بيرجامو إلى مدن إيطالية أخرى، نظرا لنفاد المساحة اللازمة لدفن العديد من الموتى جراء فيروس (كوفيد- 19) في المدينة، التي تضررت بشدة جراء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم السبت، أن نحو 70 تابوتا نقلوا الليلة الماضية حتى يتسنى حرق الجثث في إقليم آخر.

وشهد أمس الجمعة وحده، وفاة ما يقرب من 90 شخصا في بيرجامو، التي يضمها إقليم لومبارديا الواقع شمالي إيطاليا وهو الإقليم الأكثر تضررا من الوباء في إيطاليا.

يشار إلى أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ارتفعت إلى 4825 حالة وفاة.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء في نبأ عاجل لها أنه تم تسجيل 793 حالة وفاة جديدة في إيطاليا.