بدء حظر تجول في كل أنحاء الأردن لمواجهة تفشي فيروس كورونا

دخل حظر التجول حيز التنفيذ في جميع مناطق الأردن في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (0500 بتوقيت جرينتش)، حيث أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين وتحذيرهم بخصوص بدء العمل بأمر الحظر الذي يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم وإغلاق جميع المحلات في جميع مناطق المملكة الأردنية بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز أمس أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والذي ينص على حظر "تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت وحتى إشعار آخر".

كما نص الأمر على "غلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة والإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل، عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.

وجاء في القرار "فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول".

"يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة خلال الإيجاز الصحفي وبحضور وزير الصحة ومندوبين عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام "أعلنا فيما سبق قراراً بالتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم"، مؤكدا أن دول العالم التي نجحت في الحدّ من خطورة الفيروس هي التي التزم مواطنوها بتعليمات السلامة والوقاية الصحيّة، وعدم الخروج من المنازل.

وأضاف العضايلة: "حدّدنا ثلاثة أمور أساسيّة تقتضيها الضرورة وهي: التزوّد بالمواد التموينيّة والحاجات الأساسيّة، والمراجعات الطبيّة الطارئة، والأشخاص الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التواجد في مراكز عملهم لكن، بكلّ أسف، وأكرّر: بكلّ أسف، لمسنا أمس عدم التزام كافٍ من المواطنين، ورأينا مظاهر للتسوّق وتجوال للمواطنين في الشوارع والأسواق".

وأكد: "لدينا قناعة بأنّ هذه المظاهر تشكّل خطراً على صحّة المواطنين وسلامتهم وبناء على ذلك، ومن أجل حمايتهم، والحفاظ على سلامتهم جاء إصدار أمر الدفاع رقم 2".