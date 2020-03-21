«مستقبل وطن» ببنى سويف يشارك في حملة تطهير المنشآت الحكومية ضد كورونا

نظمت أمانتا العمل الجماهيري بقيادة محمد جمال نصر، والشباب بقيادة كريم نبيل بأمانة مركز ناصر في حزب مستقبل وطن، مبادرة «صحتك تهمنا»، وذلك بتعقيم الأماكن الحيوية والأكثر استخدامًا من قبل المواطنين.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت رعاية النائب حسام العمدة امين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد سيد جنيدى أمين الحزب بناصر.

وشملت الأماكن التي تم تعقيمها، مجلس مدينة ناصر، والشهر العقاري، والنيابة العامة وإدارة الطرق والكباري ومركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب، ومركز تأهيل المعاقين وغيرها من المصالح الحكومية، وكذا تم تعقيم العديد من المدارس لوجود الإداريين والمدرسين بها.

وكما مرَّ فريق التعقيم على جميع ماكينات الصرف الآلي ببنوك الأهلي، والقاهرة، ومصر؛ لتعقيمها وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.