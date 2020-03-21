محافظ أسوان يلتقي بشابين اخترعا جهاز تعقيم ذاتي لمواجهة كورونا

التقى محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم السبت، المهندس طه تقي، ومحمود عبد المنعم واللذان اخترعًا جهاز جديد للتعقيم والتطهير الذاتي دون اللمس أو الاحتكاك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يحتوى الجهاز على تنك تخزين المواد المطهرة من الكحول أو الصابون أو غيره ، بجانب طلمبة رفع تعمل بمفتاح كهربائي أسفل الجهاز يتم تشغيله بالضغط بالقدم من أجل دفع المواد المطهرة نحو الأعلى ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدي إلى تنك أخر يتم تفريغه أولاً بأول.

ووجه «عطية»، بتبني فكرة الاختراع الجديد وتوزيع 4 أجهزة تم تصنيعها ذاتيًا من خلال المعمل الطبي الخاص، الذي يعمل به الشابين على المواقع الخدمية التي تشهد تواجد أعداد كبيرة من المترددين عليها، علاوة على توزيع نشرات وبوسترات للتوعية سيتم طباعتها بالجهود الذاتية على الأماكن المتفرقة بالمحافظة.

وفي السياق أعطى محافظ أسوان، توجيهاته إلى البنوك لإجراء تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلي، وخاصة لوحة المفاتيح التي يتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات، والمستحقات المالية خلال الأسبوع الحالي لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا فيما بينهم.