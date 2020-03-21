سجال حاد بين ترامب وصحفى اتهمه بإحياء أمل زائف حول علاج لكورونا

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نوبة غضب هائلة وسجال حاد خلال مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، منتقدا مراسل صحفي اتهمه بإحياء آمل زائف يتعلق بعلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الذي يجتاح العالم.

وكان ترامب قد أشاد بدواء يستخدم لعلاج الملاريا كعلاج محتمل لمصابي كورونا، علما بأن ذلك الدواء يتضمن مادة "كلوروكوين" التي حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فوسي من أن نتائج فاعليتها في علاج كورونا "غير مؤكدة"، مشددا على أنه لا يجب أن ننظر إليها على أنها معجزة علاجية، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ووجه بيتر ألكسندر مراسل شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، سؤالا لترامب خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "هل من الممكن أن يعطي اندفاعك لمحاولة البحث عن شيء إيجابي شعورا زائفا بالأمل للشعب".

ورد ترامب قائلا: "لا أعتقد ذلك، من الممكن أن يثبت الدواء فاعليته ومن الممكن ألا يثبت، لكنني أشعر بشعور جيد حول هذا الدواء، هذا كل ما في الأمر إنه مجرد إحساس"، ثم طلب أليكسندر من ترامب أن يوجه رسالة للخائفين، فقاطعه ترامب قائلا "لقد قلت إنك مراسل بشع".

وأضاف ترامب: "إنك تقوم بنوع من الإثارة.. إنه إعلام سيئ حقًا. يجب أن تخجل من نفسك".

وعقب ذلك الصدام المباشر، سأل مراسلون صحفيون ترامب عن أسباب هجومه على زميلهم خلال أزمة قومية تشهدها البلاد، رد ترامب قائلا: "لقد تعاملت مع بيتر لفترة طويلة. وأعتقد أنه ليس صحفيًا جيدًا".

وتابع: "هذا هو الوقت المناسب للعمل معا (الإدارة الأمريكية والإعلام) لكن التقارب يصبح أصعب بكثير عندما يكون لدينا صحفيون غير أمناء".

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 275 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المصابين 19 ألفا و774 شخصا.