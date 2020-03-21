 رئيس ليون مستعد للتضحية بدوري الأبطال من أجل استكمال الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
السبت 21 مارس 2020 7:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رئيس ليون مستعد للتضحية بدوري الأبطال من أجل استكمال الدوري الفرنسي

علاء العزب
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 7:03 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 7:03 م

يرغب جان ميشيل أولاس، رئيس أوليمبيك ليون الفرنسي، في استكمال بطولة الدوي، حتى لو على حساب التضحية بدوري أبطال أوروبا.

وقال أولاس في تصريحات نقلتها صحيفة « leparisien»: "إ ذا أردنا إنقاذ الدوري فيجب اكتماله تماما قبل 30 يونيو".

بالرغم من أن ليون مازال مشاركًا في دوري أبطال أوروبا، ومتفوق في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 1-0 على يوفنتوس إلا أنه مستعد بالتضحية بالبطولة في سبيل استكمال الدوري.

وأضاف: "عليك أن تتخذ قراراتك وأن تكون شجاعاً، التضحية بدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس فرنسا والمباريات الدولية، نركز فقط على البطولة".

وعلى غرار جميع الدوريات الأوروبية تقريبا فإن الدوري الفرنسي تم تعليقه بسبب وباء فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم أجمع. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك