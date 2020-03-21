رئيس ليون مستعد للتضحية بدوري الأبطال من أجل استكمال الدوري الفرنسي

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يرغب جان ميشيل أولاس، رئيس أوليمبيك ليون الفرنسي، في استكمال بطولة الدوي، حتى لو على حساب التضحية بدوري أبطال أوروبا.

وقال أولاس في تصريحات نقلتها صحيفة « leparisien»: "إ ذا أردنا إنقاذ الدوري فيجب اكتماله تماما قبل 30 يونيو".

بالرغم من أن ليون مازال مشاركًا في دوري أبطال أوروبا، ومتفوق في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 1-0 على يوفنتوس إلا أنه مستعد بالتضحية بالبطولة في سبيل استكمال الدوري.

وأضاف: "عليك أن تتخذ قراراتك وأن تكون شجاعاً، التضحية بدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس فرنسا والمباريات الدولية، نركز فقط على البطولة".

وعلى غرار جميع الدوريات الأوروبية تقريبا فإن الدوري الفرنسي تم تعليقه بسبب وباء فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم أجمع.