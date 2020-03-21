«الحرية المصري» يقود أكبر حملة للتبرع بالدم في الغربية

قال شريف أنور أمين، حزب الحرية المصري بالغربية، إنه نتيجة الأحداث التي ظهرت بعد فيروس كورونا، وفي ظل الظروف الراهنة، وانخفاض أعداد المتبرعين بالدم في كل المحافظات، وهو ما يعتبر وضعًا كارثيًا لكل المواطنين من المرضى خاصة مرضى الكبد والحوادث الطارئة.

وأضاف أنه الحزب تبنى أكبر حملة للتبرع بالدم، ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوع، على أن تكون الحملة في بنك الدم الرئيسي بسيجر.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع أكياس الدم والبلازما لكل المواطنين مجانًا، وذلك من خلال رصيد الدم المجموع من المتبرعين.

وأضاف أنور أن المستهدف هو تجميع أكثر من 2000 كيس دم خلال هذا الأسبوع.