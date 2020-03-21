استكمال أعمال تطهير مقار «اقتصادية قناة السويس» للوقاية من كورونا

استكملت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعمال التطهير والتعقيم في ميناء السخنة والمباني الإدارية وبرج الإرشاد وميناء الأدبية، ضمن التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأجريت أعمال تطهير وتعقيم المكاتب الإدارية ومحتويات الموانئ التابعة للقطاع الجنوبي "ميناء العين السخنة والأدبية" لليوم الثاني على التوالي.

وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة تنفيذ دور في توعية كل العاملين لاتباع الاحتياطات حرصا على سلامة العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة وبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، موجها كل العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لحماية أنفسهم وبلدهم.