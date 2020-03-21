سمير عطاالله يكتب عن توفيق الحكيم: رأى الإبداع فى الأدب بديله عن الخيبة فى الحبّ

الكاتب الكبير سمير عطالله كتب مقالا فى صحيفة الشرق الأوسط عن الأديب الكبير توفيق الحكيم بعنوان: «عدوها وعاشقها»، عن الجانب الخفى والمثير للجدل دوما فى شخصية توفيق الحكيم باعتباره عدوا للمرأة، قال فيه: «كان حظّ توفيق الحكيم من الحبّ قليلا، سواء فى مصر، أرضه الطيّبة، أو فى باريس، غربته الجميلة. كانت عقدته واحدة، وهى أنّه ناحل وضعيف وغير وسيم، بعكس فرسان العشق الذين يكونون عادة ذوى بأس وشدّة ووسامة». وعندما وقع فى غرام فتاة شبّاك التذاكر فى باريس، وقرّر أن يهديها شيئا ما، لم ينتقِ باقة ورد أو زجاجة عطر، بل اشترى ببّغاء وعلّمه أن يردّد أمامها «أحبّك، أحبّك، أحبّك!».

فى «عودة الروح» و«زهرة العمر»، كان الحكيم صريحا وصادقا فى الاعتراف بعثرات الشباب. وقد كتب دائما بلغة الضمير الغائب، وسمّى بطله «محسن»، واعتاد الاسم كما اعتادته زوجته التى لم تنادِه مرّة باسم توفيق، وإنّما باسم محسن. وبعكس كتّاب جيله والشعراء، الذين طالما فاخروا ببطولاتهم الذكورية وانتصاراتهم الحافلة، فإنّ الحكيم لم يقدّم سوى الشكوى. ليس الشكوى من النساء، وإنّما من نفسه.

وأضاف الأستاذ سمير عطالله، كعادته فى مقالاته البديعة: «ومنذ البداية، اتّخذ صورة الرجل الكئيب، يعتمر «البيريه» الفرنسية التى عاد بها من باريس، ويحمل عصاه ويفضّل العزلة على أى حياة اجتماعية. والصحفيون الذين رافقوه فى «أخبار اليوم»، ومن ثم فى «الأهرام»، أجمعوا على أنّه كان يفضّل الانفراد ولا يبادر أحدا بالحديث. وقد أعاد الكثيرون من النقّاد هذا الزهد إلى خيباته فى الحبّ أيام الشباب. ويقول آخرون إنَّ سبب الانطواء، نشأته البيتية فى كنف أبٍ قليل الاهتمام وأمّ تركية، صعبة الطباع. ويصف طفولته بالقول: «كان صغيرا، عليلا، نحيلا، هزيلا كأنّه عصفور لا يلفت النظر ولا يستدعى الانتباه». ومن هنا ربما عنوان كتابه عن تجربة باريس «عصفور من الشرق».

وتساءل الكاتب الكبير: «هل بسبب هذه العقدة، قرّر الحكيم أن يكون عدوّ المرأة، وألّا يسير إلى جانب امرأة على الإطلاق، وألا «يأخذ بما يأخذ به الناس جميعا من أوضاع»؟ فأجاب الأستاذ سمير عطالله: «ورأى الإبداع فى الأدب بديله عن الخيبة فى الحبّ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليعلن أنّه استبدل بالمشاعر العاطفية، العواطف الوطنية. يقول الدكتور محمد مندور إنّ الحكيم جمع تجاربه فى الحياة من المكتبات والمحاضرات والمتاحف والمعارض، وليس من التجربة الشخصية. ولذلك كان متناقضا فى نظرته إلى الحبّ وإلى المرأة. وقد أطلقت عليه هدى شعراوى، زعيمة النهضة النسائية فى مصر، لقب «عدوّ المرأة»، عندما اختلف معها حول ما كانت تنادى به من حرّية المرأة العربية، معتبرة موقف الحكيم معرقلا لهذه الحرّية. وقد رفض «المفكّر»، كما كان يحبّ أن يُسمَّى، ادّعاء المرأة على قدرة المساواة مع الرجل فى كلّ شيء. إنّه لا يرى فيها سوى مخلوق يوحى بالجمال، ويساعد على التفرّغ للإبداع والإلهام، ويصرّ على أنّ المرأة الجميلة عدوّ للرجل المفكّر».