إثيوبيا تدرس تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب انتشار فيروس كورونا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت، أن إثيوبيا تدرس إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر في أغسطس المقبل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في خطاب متلفز موجه للأمة اليوم: "إذا تمكنا من السيطرة على المرض والتغلب عليه في وقت قصير، كما فعلت الصين، فستجرى الانتخابات في موعدها. هذا هو الأفضل".

وسجلت إثيوبيا تسع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقد طالب المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا موظفيه بالعمل من المنزل بدءا من 16 مارس وذلك بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس على أحد مستشاريه الفنيين، إلا أن فحوصات الكشف عن الفيروس التي أجريت عليه جاءت سلبية.

وأضاف المجلس في بيان إنه ناقش خطط الطوارئ في اجتماع مع ممثلي 45 حزبا سياسيا أمس الجمعة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في إثيوبيا في 29 أغسطس المقبل، بينما تبدأ عملية تسجيل الناخبين وحملات الدعاية الانتخابية في 22 أبريل و28 مايو المقبل على التوالي.