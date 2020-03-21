ماليزيا تسجل أربع وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل أربع وفيات أخرى جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع عددها الإجمالي إلى 8 وفيات.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز 1000 حالة بعد تسجيل 130 حالة جديدة أمس الجمعة بينما كشفت عن تعافي 12 شخصاً، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 87 شخصاً.

وأعلنت شركة المطارات الماليزية القابضة التي تدير 39 مطاراً في جميع أنحاء البلاد تشمل مطار كوالالمبور الدولي، عن تكثيف الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لقرار تقييد التحركات من قبل الحكومة الماليزية .