ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 230 حالة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 230 حالة إصابة.

ودعا حسان دياب، اللبنانيين، إلى حظر تجول ذاتي، قائلاً "على الشعب فرض حظر ذاتي والمسؤولية هي على الناس ونحن في خطر كبير، واعلموا أن انتصارنا لا يكون إلا بتفاعل بين المواطن والدولة".

وأصدر رئيس الوزراء قرارا يقضي: "بتكليف الأجهزة العسكرية والأمنية إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلاّ للضرورة القصوى".

وقضى القرار "التشدّد في فرض الرقابة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحية والوقاية والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا، وإجراء جردة كاملة لكل ما هو متوافر منها".

كما قضى القرار "تحديد حاجة المؤسسات الصحية، العامة والخاصة، وحاجات المواطنين، من المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالوقاية والمعالجة من فيروس كورونا، وضبط أسعارها".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن المجموع النهائي للحالات المثبتة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 206 حالات ، مشيرة إلى أنه وردت خلال الفترة الأخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم إعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأضافت الوزارة أن "هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار"، مشددة على ضرورة "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن عبر حسابه على موقع "تويتر"أنه تم تسجيل 81 إصابة بالفيروس خلال 48 ساعة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن في جلسة طارئة الأحد الماضي التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا إلى منتصف ليل 29 مارس الجاري، واتخذ سلسلة قرارات لهذا الإعلان، أبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافق الجوية والبحرية والبرية اعتبارا من 18 حتى 29 مارس.

وأقفلت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها باستثناء الصيدليات والمتاجر الكبرى، كما أقفلت المطاعم والمقاهي في كافة المناطق اللبنانية منذ صدور قرار الحكومة وتولت القوى الأمنية الإشراف على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.