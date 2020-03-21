الإمارات تغلق الشواطئ والحدائق ودور السينما والصالات الرياضية بدءا من الغد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتيين، مساء اليوم السبت، إغلاقًا مؤقتًا للشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمسابح الخاصة والعامة ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوعين.

وقررت الوزارة والهيئة، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة والتقييم، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المائة من طاقتها الاستيعابية ومراعاة المسافات «التباعد الاجتماعي» والتي لا تقل عن مترين، شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 11 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 287 ألف إصابة.