قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن أكثر الاستغاثات التي وجهت للدولة من المصريين في الخارج بسبب أزمة كورونا حول العالم، جاءت من إيطاليا، معبرة عن أسفها للوضع هناك.

وأشارت في مداخلة هاتفية مع فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، إلى أن هناك صعوبات في نقل جثامين المتوفيين إلى مصر وخاصة الذي لقوا مصرعهم جراء فيروس كورونا، مضيفة أن وزارة الهجرة تحاول بطريقة تواصلية مع المصريين في إيطاليا أن تقنعهم أن «في ظل الظروف الراهنة، الصلاة على المتوفي ودفنه هي أسلم طريقة».

وطالبت المصريين في الخارج بالالتزام بقواعد الدولة المضيفة والإجراءات الاحترازية بها حفاظًا على أرواحهم، لافتة إلى أن تحركات الدولة المصرية تمت مقابلتها بمردود إيجابي، وأن مواطني الداخل والخارج شعروا ان دولتهم تقف بجانبهم.

وناشدت المواطن المصري بشكل عام بالالتزام بالاجراءات التي تتخذها الدولة وتقرها؛ «للحفاظ على نفسه وأهله وجيرانه»، مشيدة بتعامل الحكومة المصرية مع الأزمة وتحرك الوزارات كافة لمواجهة هذه المحنة.

وكان قد شيع أمس الجمعة جثمان المواطن المصرى أحمد الفار ، أول ضحايا فيروس كورونا بمدينة بيرجامو بإيطاليا، والذى توفى نتيجة إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشى فيروس كورونا فى العديد من المدن وسقوط مئات من الوفيات وآلاف الإصابات، بالإضافة إلى تخطيها أعداد وفيات الصين «موطن الفيروس المستجد».