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تأكد إصابة أحد أعضاء الإدارة الأمريكية بفيروس كورونا

البيت الأبيض بواشنطن
البيت الأبيض بواشنطن
د ب أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 5:05 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 5:05 ص

أكد مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مساء الجمعة إصابة أحد العاملين في فريقه بفيروس كورونا.

وقالت كاتيا ميلر المتحدثة باسم بنس إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه بنس "لم يتصلا اتصالا مباشرا مع الفرد المصاب" دون تحديد اسمه.

وتابعت ميلر أنه "يتم تعقب الأشخاص الذي اتصل بهم الفرد وفقا" لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد أثبتت الفحوصات عدم إصابة ترامب بالفيروس. وقد خضع ترامب للفحص في وقت متأخر مساء الجمعة بعدما تلقى أسئلة من صحفيين بشأن تعامله مع أشخاص مصابين بالفيروس أو هناك مخاوف من إصابتهم بالفيروس.

وقال بنس في وقت سابق إنه لم يخضع للفحص الخاص بفيروس كورونا.


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