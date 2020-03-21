 «الأوقاف» تقرر غلق مسجد السيدة زينب بعد إصرار الصوفيين على الاحتفال بمولد السيدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الأوقاف» تقرر غلق مسجد السيدة زينب بعد إصرار الصوفيين على الاحتفال بمولد السيدة

أحمد كساب:
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 12:01 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 12:01 ص

قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

وأوضحت في بيان لها، أن غلق المسجد من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة اليوم، ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات.
وكان قد تجمع عدد كبير من أنصار الطرق الصوفية اليوم عقب صلاة الجمعة؛ ودعوا للاحتفال بمولد السيدة زينب رغم تحذيرات الحكومة للمواطنين بعد التجمع في الأماكن العامة والشوارع خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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