إيطاليا تشدد إجراءات العزل بعد تسجيل أكبر عدد وفيات بكورونا في يوم واحد

• إغلاق جميع الحدائق العامة.. وتبكير موعد صرف المعاشات التقاعدية.. ونشر عشرات الجنود في ميلانو

شددت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، من إجراءات العزل الكامل في جميع أنحاء البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق في أعداد الوفيات بالفيروس.

واليوم، تم تطبيق القائمة الجديد من المحظورات، والتي شملت إغلاق جميع الحدائق العامة في المدن وممارسة الرياضة فقط بشكل فردي وبالقرب من المنزل، فضلا عن حظر السفر إلى منازل ثانية خاصة من الجمعة إلى الاثنين، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وفي مدينة ميلانو (شمال)، جرى نشر 114 جنديًا لمتابعة إجراءات الحماية من الفيروس، لكن حاكم لومبارديا أتيليو فونتانا طلب من الحكومة عددًا أزيد من الجنود.

وكان فونتانا قد أكد على أهمية نشر قوات الجيش في الشوارع من أجل حث المواطنين على الالتزام بالقيود التي أعلنتها الحكومة على تحركاتهم لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال فونتانا: "أعتقد أن الجيش في لومبارديا ضروري. وجود الجنود له تأثير رادع كبير، فإذا لاحظ المواطنون مرور دورية للجيش، فإنهم سيفكرون جيدا قبل الخروج من منازلهم".

واصطف العديد من الإيطاليين بعد وقت قصير من فجر اليوم بانتظار فتح المتاجر. وكانت الحكومة الإيطالية أكدت أن المواد الغذائية والمحال التجارية يجب أن تظل مفتوحة في عطلة نهاية الأسبوع. وانتقد الكثيرون اختيار بعض الشركات تقليص ساعات عمل المحلات، لأنها تزيد من خطر العدوى.

وفي العاصمة روما، أمرت عمدة المدينة فرجينيا راجي بتطبيق الفحوصات على جميع السيارات، كما أمرت بحظر الوصول إلى شواطئ الساحل حتى 3 أبريل.

ومن بين قرارات تجنب التجمعات غير الضرورية وضمان حماية صحة العمال والعملاء، قررت السلطات الإيطالية تبكير موعد صرف المعاشات التقاعدية، حيث سيتم صرف المعاشات لشهر أبريل في 26 مارس، بحسب مكاتب البريد الإيطالية.

ولم تظهر أزمة كورونا في إيطاليا، صاحبة أعلى معدلات وفاة بالمرض في العالم، أي مؤشر على الانحسار أمس، بعدما ارتفع رقم حالات الوفيات بشكل قياسي في يوم واحد ليصل إلى 627 حالة، لتبلغ الحصيلة العامة 4032 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 47021 حالة.

وفي نشرتها اليومية، قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن إقليم لومبارديا المحيط بمدينة ميلانو لايزال الإقليم الأكثر تضررا بتفشي الفيروس، بوجود أكثر من 22 ألف حالة إصابة و2549 حالة وفاة، بينما سجل إقليم لاتسيو الذي يشمل العاصمة روما 1008 حالات إصابة و43 حالة وفاة.

وتعيش إيطاليا حالة من الإغلاق التام منذ 10 مارس الجاري، لكن الفيروس يواصل انتشاره، وتقوم السلطات بتقييد الاختلاط الاجتماعي بشكل أكبر.