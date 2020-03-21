 وزير المالية الروسي: اقتصادنا يتطور في إطار الاتجاهات المخطط لها مسبقا - بوابة الشروق
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وزير المالية الروسي: اقتصادنا يتطور في إطار الاتجاهات المخطط لها مسبقا

أ ش أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 2:45 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 2:45 م


أعلن وزير المالية الروسي انطوان سيلوانوف، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال شهري يناير وفبراير 2020 بلغ 2.3 بالمئة، معتبرا أن اقتصاد بلاده يتطور في إطار الاتجاهات المخطط لها مسبقا.

وقال سيلوانوف، خلال اجتماع حكومي، اليوم السبت: "نحن نرى أن الاقتصاد الروسي ككل يتطور في إطار الاتجاهات التي خططنا لها مسبقا، فخلال شهرين نما الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة وجرى تنفيذ الميزانية حتى الآن وفقاً للخطة المعدة سلفا".

وأضاف وزير المالية الروسي: "أن الحكومة الروسية تولي اهتماما خاصا للأقاليم الروسية المنتجة للنفط، حيث يتم مراقبة الوضع هناك عن كثب وبدقة".

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