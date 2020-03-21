ميركل تحافظ على عادتها في التسوق حتى في ظل أزمة كورونا

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لم تتخل عن عادتها في التسوق حتى في ظل أزمة كورونا الحالية.

ووفقا لماذكرته صحيفة "بيلد" ومحطة (آر تي إل) الألمانيتان اليوم السبت، فقد ذهبت ميركل مساء أمس الجمعة للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين والذي تعتاد الذهاب إليه، حسبما ذكر العاملون هناك.

وأوضحت هذه التقارير أن ميركل ذهبت أولا إلى قسم الخضار وقسم البقالة، وذكرت التقارير أن ميركل ملأت سلة التسوق بأشياء من بينها الكريز والصابون وأوراق التواليت. ودفعت ميركل حساب ما تسوقته عن طريق البطاقة الائتمانية.