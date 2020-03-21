 كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

د ب أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 4:38 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 4:38 ص

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى صوب بحر الشرق، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش.

ولم يتضح على الفور موقع إجراء عملية الإطلاق وكذلك مكان سقوط الصاروخين.

وكانت بيونج يانج قد أطلقت مقذوفات يومي 2 و9 مارس الجاري.

وبعملية الإطلاق هذه، تعود كوريا الشمالية إلى تجاربها الصاروخية بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على بيونج يانج إجراء تجارب للصواريخ الباليستية، كما فرضت عليها عقوبات صارمة لمنعها من الاستمرار في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.


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