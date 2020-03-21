«الصحة اللبنانية»: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 206 حالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 206 حالات، وذلك بعد تسجيل 81 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكرت "الصحة اللبنانية" - في بيان اليوم السبت - أنها تلقت نتائج فحوصات مخبرية جديدة من قبل المستشفيات الخاصة التي انضمت إلى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة لإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس "كورونا"، وكذلك نتائج الفحص لمختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية، والتي أظهرت ارتفاع عدد حالات الإصابة، عما كان قد تم إعلانه في وقت سابق من اليوم.

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي يقتضي من جميع اللبنانيين تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 187 حالة، وسبق وأن أعلنت الدولة اللبنانية قبل أسبوع حالة التعبئة العامة الصحية، مطالبة من المواطنين التزام الحجر المنزلي منعا لتفشي فيروس "كورونا".