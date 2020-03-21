قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه تم وضع خطط للتعامل في حالة انتشار فيروس كورونا، واضطرت وزارة الصحة إلى تحويل الحالات المصابة إلى مستشفيات الجامعة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لغرفة أخبار فضائية «ten»، اليوم السبت، أن المستشفيات الجامعية تتخذ احتياطاتها من خلال تقليل أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50%، والحالات غير الطارئة بنسبة 70% لمنع حدوث تكدس.

وأشار إلى أن هناك خططًا لمواجهة فيروس كورونا من خلال تدريب الطواقم الطبية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، لافتًا إلى أن المستشفيات تعمل على التعقيم والتطهير المستمر، لضمان سلامة المرضى والعاملين فيها، وتجنب انتشار الفيروس في المستشفيات.

وأكد على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع إدارة المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.