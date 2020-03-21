الحكومة الفلسطينية: تعافي 17 مصابا بكورونا يدفعنا لتحفيز الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات



أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الإعلان عن تعافي 17 مصابا بفيروس "كورونا"، يدفعنا لتحفيز الجهود ومضاعفة العمل، واتخاذ التدابير من أجل تحقيق المزيد من النجاحات؛ لنصل إلى مستوى "ووهان" الصينية التي أصبحت نقية من الفيروس.



وقال ملحم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - أن ما تم تحقيقه من نجاحات هو نتيجة التدابير الاستباقية والحكمة في إدارة الأزمة، والمحافظة على تقليص مساحة الوباء، إضافة لمستوى الوعي لدى المواطنين كافة، ولو عممت هذه التجربة في كل المحافظات نستطيع أن نحاصر بؤر هذا الوباء ونقضي عليه في مكامنه.



وأضاف ملحم أن ثغرة العمال سيتم إغلاقها اعتبار من يوم غد الأحد، وثغرة الحدود يتم إغلاقها من خلال العلاقات والتنسيق المشترك مع الأردن ومصر، وإذا ما أغلقت هاتين الثغرتين، سيكون هناك درجة عالية من الضبط والمحاصرة وتقييد انتشار الفيروس.