تقرير: ترامب عرض على رئيس كوريا الشمالية التعاون في مكافحة كورونا

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أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا إلى نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون يعرض عليه فيه التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، ذكرت أن ترامب أرسل خطابا إلى كيم جونج أون يعرض عليه فيه المساعدة في مواجهة تفشي الفيروس.

كانت أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا واحدا على الأقل صوب بحر الشرق، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش اليوم السبت.