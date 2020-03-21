نادي الزهور يقرر غلق فرعيه حتى ١ إبريل بسبب كورونا

قرر مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة محمد الدمرداش غلق النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس اعتبارا من الأحد ٢٢ مارس حتى ١ أبريل مع إجراء عملية تعقيم كاملة لجميع منشآت النادي حفاظا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى خوفا من انتشار فيروس كورونا الخطير.

من جانبه أصدر محمد الدمرداش تعليمات صارمة على الإدارة التنفيذية بفرعى النادى بتكثيف رئيس الزهور عملية التطهير والتعقيم بمعاونة الإدارة التنفيذية، التي سوف تستمر على مدار الأسبوعين المقبلين.

كان مجلس إدارة نادى الزهور قد أصدر بيانا جاء نصه :"نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، فقد قرر مجلس الإدارة ولمدة أسبوعين تعليق كافة منافسات وتدريبات الفرق والأكاديميات والمدارس الرياضية، وغلق مختلف الصالات والقاعات والجيمانيزيوم وحمامات السباحة وغرف خلع الملابس، والسماح بالتواجد فقط في الحدائق المفتوحة بالمقر الرئيسي وفرع التجمع الخامس، وذلك حتي إشعار أخر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتطهير الشامل لمرافق النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس".

وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، فقرر مجلس إدارة نادى الزهور تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس.