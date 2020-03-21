حرص الفنان التونسي ظافر العابدين على تقديم عدة نصائح لجمهوره للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك".



وطلب العابدين من متابعيه بالتكاتف لتخطي هذه الأزمة الصعبة، قائلا: " يجب أن نذكر أنفسنا بطرق الوقاية من الفيروس اللعين، ونحافظ على نظافة أيدينا، وغسلها بعد لمس كل شيء يمكنه نقل العدوى، وعدم لمس الوجه والأعين، وترك مسافة مناسبة بيننا وبين أحبابنا إذا قابلناهم في الشارع، حتى لا نفقد أشخاص غاليين في حياتنا"، وعلق على الفيديو: كلنا يد واحدة، ابقوا آمنين.



ومن جهة أخرى، انتهى العابدين مؤخرا من تصوير دوره في فيلم "العنبكوت"، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، وهو بطولة الفنانين أحمد السقا، منى زكي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.