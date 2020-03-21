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وزارة الصحة اللبنانية : فيروس كورونا بدأ مرحلة الانتشار في البلاد

د ب أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 5:11 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 5:11 م

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم السبت أن الاصابات بفيروس كونا المستجد( كوفيد 19) تشير إلى بدء مرحلة الانتشار في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، إن المجموع النهائي للحالات المثبتة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 206 حالات ، مشيرة إلى أنه وردت خلال الفترة الأخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم اعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأضافت أن "هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار"، مشددة على ضرورة "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 187 حالة.

وقالت الوزارة إنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وأشارت إلى أنها تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.


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