الشناوي: تعمدت عدم استكمال مباراة صن داونز حتى لا يخسر الزمالك أكثر من ثلاثة

أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، أنه تعمد الخروج من مباراة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه شعر بأمر غريب قبل المباراة.

وقال الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "تعمدت الخروج في مباراة صن داونز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأنني شعرت أنني غير موفق في تلك المباراة".

وتابع: "في التسخين قبل اللقاء كنت اشعر بأن هناك أمر غريب، لو كنت استمريت، كان من الممكن أن نخسر بأكثر من ثلاثة أهداف، لذلك طلبت التغيير".

وشدد: "في مباراة العودة، طلبت المشاركة، ولكن مؤمن سليمان، المدير الفني وقتها للزمالك، فضل أن أكون متواجد على مقاعد البدلاء، حتى لا يفهم الجمهور انني تهربت من المباراة".