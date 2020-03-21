 الجيش السوري يتخذ إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري يتخذ إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 11:27 ص

أعلنت قيادة الجيش السوري اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حرصاً على السلامة الشخصية للمقاتلين.

وذكرت قيادة الجيش السوري- في بيان اليوم السبت - أن أهم تلك الإجراءات هي الحد من التجمعات والحشود، والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام؛ وذلك لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطاعات والتشكيلات المختلفة.

كما تضمنت الإجراءات التشديد على ضرورة استخدام القفازات والكمامات، وإيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعا لا سيما في أماكن مغلقة.

وأضافت قيادة الجيش أنها اتخذت أيضا تدابير لرفع الجاهزية في المشافي العسكرية؛ "بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة وقت الضرورة".

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