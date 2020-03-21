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ارتفاع حالات الوفاة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا إلى 4825

(د ب أ)
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 8:57 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 8:57 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد - 19) في إيطاليا إلى 4825 حالة وفاة .

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء في نبأ عاجل لها أنه تم تسجيل 793 حالة وفاة جديدة فى إيطاليا .

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