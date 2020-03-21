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باراجواي تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 9:49 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 9:49 ص

أعلن وزير الصحة في باراجواي تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير خوليو مازوليني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "نأسف للإعلان عن وفاة أحد مرضانا جراء فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أن المريض كان أدخل إلى العناية المركزة قبل أيام، من دون أن يدلي بمعلومات إضافية.

وكانت باراجواي علقت في 13 مارس الرحلات المباشرة من أوروبا. كما فرضت حظر تجول كل ليلة .. وتم أيضا إغلاق المدارس والجامعات وحظر الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.

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