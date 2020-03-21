تنظيم 4 رحلات طيران لعودة المدرسين المصريين من الكويت بعد تمديد تعطيل الدراسة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل ،وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوقهم التي قد تتأثر بالإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة ، في تصريح له اليوم، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقرير من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه إلى أنه بعد قرار الكويت بمد تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس 2020 نجحت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع الطيران المدني بكل من مصر والكويت في تنظيم 4 رحلات لعودة المدرسين اعتبارا من 24 مارس وحتى 30 مارس الجاري على أن يتم الحجز بمعرفة مندوب الشركة بالقنصلية المصرية وبتعاون من جميع أعضاء البعثة.

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أوضح فيه أن المملكة العربية السعودية أصدرت 10 خطوات اقتصادية عاجلة يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا منها تجديد إقامة الوافدين المسافرين في إجازات بدون رسوم في حالة انتهاء الإقامة في فترة تواجدهم بالخارج، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 شهور لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم في المملكة بدون رسوم، وتجديد وثائق التأمين تلقائيًا لمدة 6 شهور بدون رسوم جديدة وكذا تأمين السيارات الخاص.

وتشمل الخطوات كذلك إيقاف دفع الإيجارات المستحقة للمؤجر لمدة 6 شهور اعتبار من مارس الجاري، والسماح للمستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك حتى لو كان العقد طويل الأجل ولمدة 3 شهور، وإيقاف العمل بنظام التوطين والتفتيش لمدة 6 شهور.

وتلقى سعفان تقريرا من طلعت السيد المستشار العمالي بالمملكة الأردنية أشار فيه إلى أن المملكة أصدرت أمراً يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت 21 مارس الجاري وحتى أشعار آخر، وغلق جميع المحلات في كافة المناطق وسيتم الإعلان الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه وعاقبت كل من يخالف أحكام الأمر بالحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة.

وقال: إن وزارة العمل الأردنية أطلقت خدمة الكترونية للعمال وأصحاب العمل للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت، ومنها التي تتعلق العمل الجبري المخالف للقرارات الحكومية والاعتداء على الحقوق العمالية، والتسريح من العمل مخالفات ـ والتي تتعلق بتشريعات السلامة والصحة المهنية ، وأي تهديد بفصل العامل الذي لا يعمل أثناء فترة الأزمة وعدم احتساب الأجر أثناء هذه الظروف وخلافاً لقانون وقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة.

وأشارت الملحق العمالي بلبنان شرين عبدالجواد إلى أن أخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في بيروت كشف عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 163 حاله بعد إصابة 14 حالة جديدة.

وفي ميلانو- إيطاليا ..أفاد المستشار العمالي مجدي حسنين بأنه تم دفن أول شهيد مصري بفيروس كورونا أحمد الفار حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين.. مشيرا إلى أنه تلقى رسالة استغاثة من والد المواطن المصري "ش .ع. ف. ف" من الفيوم مركز تطون الذي تم حجزه في مستشفى نيغواردا، بميلانو حيث انقطع التواصل معه منذ أمس الأول وعلي الفور قام المستشار العمالي بالتوجه إلى المستشفى ولم يستطيع مقابلته، وتم اخباره من الطبيب المعالج أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك .. داعيا الله له بالشفاء العاجل.