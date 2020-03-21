رئيس المجلس الأوروبي فى رسالة لإيطاليا: سيتحسن كل شيء

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نظرا للوضع المأساوي الذي أفرزه فيروس كورونا في إيطاليا وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رسالة تعاطف إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أكد فيه التضامن الأوروبي مع إيطاليا في هذه الظروف.

وأعرب ميشيل في خطابه أيضا عن إعجابه بفريق إدارة الأزمات الإيطالي.

تعتبر إيطاليا أكثر بلدان العالم من حيث عدد حالات الوفاة المسجلة رسميا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الحماية المدنية في روما اليوم الجمعة إن السلطات سجلت خلال يوم واحد حوالي 600 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

بهذا يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 4032.

وقال شارل ميشيل في رسالته التى نشرت اليوم الجمعة: "نراقب بكل عاطفة واحترام الدور الريادي الذي تقوم به السلطات الإيطالية للتغلب على الأزمة من خلال الإجراءات العاجلة والشاملة والمهمة اجتماعيا من أجل الحد من انتشار العدوى".