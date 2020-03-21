«الأمن الأمريكية» تطالب بالإفراج عن المهاجرين المحتجزين خوفا من كورونا

طالب طبيبان من الخبراء الطبيين في وزارة الأمن الداخلي بأمريكا، بالإفراج عن المهاجرين المحتجزين الذين لا يشكلون خطرًا على السلامة العامة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا داخل سجون وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE.

وأرسل الطبيبان سكوت ألين وجيوشا ريتش، تحذيرًا إلى أعضاء الكونجرس، مؤكدين أن الوضع سيكون خطرًا على الجميع في حالة إصابة أحد المحتجزين بالفيروس؛ لأنه سيتسبب في عدوى للعديد سواء الحراس أو المهاجرين، وسينتقل الفيروس سريعًا إلى عامة الناس.

وأوضح الأطباء أن استمرار احتجاز المهاجرين يسمى بـ "سيناريو صندوق التعبئة"، لأنه في حالة تفشي المرض سيكون هناك عدة أحداث من المتوقع أن تشهدها أمريكا، منها ترك المحتجزين جميعًا للموت؛ لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد المرضى الذين يحتاج أغلبهم إلى أجهزة تنفس وعناية مركزة، أو محاولة استيعاب المرضى من المحتجزين والمواطنين الأمريكيين في آن واحد وهنا سيقع عدد كبير من الضحايا سواء المهاجرين أو العامة- وفقًا لـ"سي إن إن".

وقالت دانا جولد، كبيرة المستشارين في مشروع مساءلة الحكومة، إن الخبراء الطبيين في وزارة الأمن الوطني، يريدون دق ناقوس الخطر والتحذير من التهديد المحتمل على الصحة العامة، وذلك بعد أثبات فحص الفيروس بأن أحد أعضاء الطاقم الإداري الطبي في ICE حامل لـ كوفيد 19، وإبلاغ الوكالة للكونجرس بذلك.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الوكالة التي تقع في ولاية نيوجيرسي، أنه في الوقت الحالي لا يعاني أي محتجز مهاجر في دائرة الهجرة والجمارك أو أي موظف آخر من أعراض COVID-19.

وخلال هذا الأسبوع، تضغط العديد من منظمات الدفاع عن المهاجرين وجماعات حقوق الإنسان على وكالة ICE لإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين لديها في ظل انتشار الفيروس، وخاصة المحتجزون الذين يعانون من أمراض أخرى مثل السكري والقلب.

ومع زيادة طلبات الإفراج عن المحتجزين، أعربت عدة منظمات داعمة لحملات الحكومة الأمريكية ضد الهجرة غير الشرعية عن رفضها خطوة إطلاق سراحهم لأن ذلك سيشكل عبء على الدولة من الناحية الاقتصادية وسط محاربتها للفيروس التاجي.

وعادت وكالة ICE تؤكد للأطباء بأن صحة المحتجزين وسلامتهم أولوية قصوى لديها وهى تقوم بأقصى مجهود لحمايتهم من انتشار المرض، موضحة في بيان رسمي أنه يتم فحص المحتجزين بشكل دوري مع تطبيق جميع إرشادات الوقاية من كوفيد 19 الخاصة بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تستند إلى بروتوكولات مراقبة وإدارة الأمراض المعدية.