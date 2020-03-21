العدد الهائل للمصابين بفيروس كورونا يربك المستشفيات في شمال إيطاليا، فالمشهد هناك أصعب ما يكون.

المرضى يندفعون إلى عنابرهم المليئة بالأسرّة التي تحمل الذين يعانون من ضائقة تنفسية، وهم يمسكون بصدورهم وأنابيب تضخ الأكسجين في رئتيهم المتعطشة للأكسجين.

وفي المستشفى الرئيسي ببيرغامو، وهي المستشفى الأكثر تضررًا في إيطاليا بمقاطعة لومباردي، الإقليم الأكثر تضررًا، وهو ما يجعل الأمر مخيفًا، فحتى غرف الانتظار تعج بالمرضى، لأن الوضع الصحي يحتم عليهم أن يستغلوا كل جزء من المساحة الفارغة لديهم، فالفرق الطبية تخوض حربًا لا تنقطع؛ حيث إن الأعداد الهائلة من الأشخاص الذين يصابون بالفيروس تربك كل مستشفى في شمال إيطاليا، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

ويعمل الطاقم الطبي بشكل لا ينقطع، في محاولة لمنع حالات المرض من التدهور أكثر، وتقليل حالات الوفيات، ففي أي مكان آخر بالعالم حالات العناية المركزة تدخل للعلاج، ولكن في إيطاليا يأتون للتأهل فقط؛ في الواقع كل من يدخل العناية فهو على وشك الموت، فالوضع خطير لدرجة أن هذا الوباء أصبح خارج نطاق السيطرة.

من جانبه قال أحد الصحفيين: «لقد سمعنا جميعًا عما يجري هنا، ولكن لم يُسمح لأي صحفي برؤيته حتى الآن، إلى أن دعتنا مدينة بيرغامو لنظهر للجميع كيف تبدو حالة الطوارئ الكارثية التي لم يشهدها أحد من قبل».

من خلال فقاعات بلاستيكية تتناسب مع أكثر المرضى سوءً، يصارع الموظفون للتواصل مع المرضى، بالكاد يوفرون ما يستطيعونه وسط ضجيج العنبر والنزيف المستمر من أجهزة مراقبة القلب ومضخات التنفس،؛ حيث تحاول تلك الفقاعات ضخ الهواء في الرئتين.

والطاقم الطبي يؤكد أن فيروس كورونا لا يشبه الإنفلونزا على الإطلاق، فهو في الغالب مرض رئوي مزمن ويقتل المئات هنا كل يوم، كما يقول رئيس رعاية الطوارئ، الدكتور روبرتو كوسيتيني، إنهم لم يروا أي شيء من هذا القبيل من قبل.

ويحذر «كوسيتيني»، هو وموظفيه الدول الأخرى وخاصة المملكة المتحدة من ذلك الوباء، قائلا: "إنه التهاب رئوي حاد للغاية وبالتالي فهو يمثل ضغط كبير على كل نظام صحي، فكل يوم يصلنا من 50 إلى 60 مريضًا بقسم الطوارئ من المصابين بالالتهاب الرئوي، ومعظم الحالات مزمنة لدرجة أنهم بحاجة إلى كميات كبيرة جدًا من الأكسجين".

وبالرغم من أن مستشفى Papa Giovanni XXII تعد واحدة من أكثر المستشفيات تقدمًا في أوروبا إلا أنها لم تستطع أن تفعل شيئا حيال ذلك المرض.

يقول أحد الأطباء هناك: "لم أشعر بذلك التوتر الشديد في حياتي من قبل بالرغم من أنني مناضل ومعتاد على تلك اللحظات الحادة، ولكن الناس هنا يموتون دون أي علاج أو حول منا".

ويضيف في هذه المرحلة تدرك أنك لست كافيا، فنحن 100 طبيب تخدير ونبذل قصارى جهدنا ولكن ربما يكون ذلك غير كافي في ظل تلك الأوضاع التي نشهدها، وفي المختبرات يقوم الموظفون باختبار الفيروس باستمرار ويحاولون العثور على شيء يمكنه التغلب عليه ولكنهم يقولون أن «الأمر يفلت من أيدينا».

إن المشكلة التي تواجه الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم هي أنه عندما يرتفع منحنى العدوى، فإنه يتم إطلاق الصواريخ وجميع الموارد والاختبارات والمستلزمات، ولكن المشكلة أن العديد من المستشفيات تقدم نفس الطلبات في نفس الوقت، وهو ما يسمونه نهاية العالم.