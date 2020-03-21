الصحة: مش هنقعد الناس في بيوتهم غصب عنهم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» بتقليل المخالطة والمباعدة، تساهم في تقليل عدد الإصابات بالفيروس.

وناشد «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، المواطنين بالامتثال للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة، ومنع الاختلاط وعدم التحايل على القرارات، متابعًا: «إحنا مش هنقعد الناس في بيوتهم غصب عنهم ولكن نتمنى أن يلتزموا بالإجراءات»، بحسب تعبيره.

وذكر أن معظم الحالات المصابة بفيروس «كورونا» من الحالات العائدة من الخارج أو المخالطين للحالات السابقة، لافتًا إلى أن قرار الدولة بتعليق الطيران الخارجي يساهم في تقليل عدد الوافدين.

ولفت متحدث الوزارة إلى أن الوزارة لديها مؤشر جيد خلال اليومين الماضيين بشفاء بعض الحالات شفاء تام وخروجها، منها حالتين لطبيب وممرضة من مقدمي الرعاية الصحية، متوجهًا بالشكر لهم ولأسرهم على السماح لهم بالقيام بهذه المهمة.

وأشار إلى أن عدد الحالات المتحولة من إيجابية لسلبية أول مرة تزيد كل يوم، مستطردًا: «هذا مؤشر جيد ونأمل أن الأيام المقبلة تشهد هبوط منحنى الإصابات حتى عبور الأزمة على خير».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 11 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 287 ألف إصابة.