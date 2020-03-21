ديبالا بعد شائعات إصابته بكورونا: خضعت للفحوصات الطبية وفي انتظار النتيجة

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، أن "البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ديبالا، في بث مباشر على "إنستجرام": "أوجه الشكر للأطباء الذين يخاطرون بصحتهم في المستشفيات لمساعدة الناس في أمريكا الجنوبية، وإسبانيا، وإيطاليا".

وأضاف: "نحن أيضا قادرون على المساعدة، البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا أن نفعله. هذه هي طريقتنا لمكافحة الفيروس، وسينتهي الأمر".

يذكر أن ديبالا عزله نفسه في المنزل بمدينة تورينو، بعدما اصابة دانييلي روجاني وبليز ماتويدي، زملائه بالفريق بكورونا.

وأكد ديبالا، أنه يفتقد لعب كرة القدم، لكنه شدد على ضرورة تقبل قرارات الحكومة، التي أمرت بالبقاء في المنزل لتجنب العدوى. وتوقف الدوري الإيطالي في الجولة 26، ولن تستأنف منافساته، قبل 3 أبريل، وكانت كل المؤشرات تتجه نحو تأجيل جديد.

وكتب ديبالا عبر حسابه على "إنستجرام": "نحن فريق واحد كبير، لا ندعم شخصًا واحدًا، أو نفرق بين الألوان السياسية، والنصيحة الوحيدة التي أريد أن أقدمها للجميع هي البقاء في المنزل، كما أفعل"

وأضاف: "ظهرت شائعة كاذبة بإصابتي بفيروس كورونا، على الرغم من أنني أطبق العزلة الطوعية، مثل أي شخص آخر".

وأتم: "في الأيام القليلة المقبلة، سأعرف نتيجة الاختبارات، آمل ألا أكون مصابًا بالفيروس، ولكن إذا حدث، سأستمر في الحجر الصحي".