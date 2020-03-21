فتوى قضائية تحسم العلاقة القانونية لعقود تدريب العمال بالجهات الحكومية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى اعتبار عقود التدريب وتكليف المتدربين بذات الأعمال التي يقوم بها العاملون الدائمون بالجهة الإدارية، علاقة عمل يترتب عليها كافة الآثار.

صدرت الفتوى رداً على طلب مقدم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد فيه أن المركز الدولي للزراعة التابع للإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، تعاقد مع أحد عشر متدرباً بموجب عقود تدريب نظير مقابل انتقال شهري يصرف خصماً من موازنة المركز، وقد تم تكليفهم بأداء ذات الأعمال التي يقوم بها شاغلو الوظائف الدائمة بالمركز مثل ( حارس أمن، وسائق درجة ثانية، وعاملة نظافة، ومهندسة صيانة كمبيوتر، وإخصائية تقييم برامج، ومشرف على الحدائق، وإخصائية بالإدارة الأوروبية والمكتب الفرنسي، وإخصائي اتصالات دولية مع المبعوثين، ومنسقة برامج خاصة للمبعوثين) وقد أثير التساؤل بخصوص مدى وجود علاقة عمل تربط هؤلاء المتعاقدين بالمركز المصري الدولي للزراعة من عدمه.

وقالت الجمعية العمومية في أسباب فتواها إنها استعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن علاقة العمل سواء أكانت علاقة لائحية، أم عقدية، يتعين لقيامها توافر ثلاثة عناصر هي : عنصر العمل، وعنصر الأجر، وعنصر التبيعة، إذ تفترض هذه العلاقة أن العامل يضع نفسه تحت تصرف رب العمل، ويستحق الأجر بدءاً من تاريخ تسلمه العمل، مؤكدة أن التبعية التي تتميز بها علاقة العمل عن غيرها من العلاقات الأخرى هي التبعية القانونية التي تتمثل في قيام العامل بتأدية العمل لدى رب العمل أو في خدمته أو تحت إدارته، أو إشرافه، وذلك على نحو يتجسد فيه لرب العمل الحق في إصدار التوجيهات إلى العامل فيما يؤديه من أعمال، أو رقابته أثناء العمل، مع التزام العامل بتنفيذ تلك التوجيهات، وما توجبه أوضاع العمل عليه من ضوابط إدارية وتنظيمية وإلا عُدًّ مقصراً في عمله وتعرض لتوقيع الجزاءات من رب العمل إذا قصر أو أخطأ في عمله.

وأوضحت الفتوى أنه يستفاد مما سبق أن علاقة العمل سواء كانت لائحية أم عقدية تتميز بخاصيتين أساسيتين لا تقوم إلا بهما مجتمعتين، وهما التبعية والأجر، فالعامل يعمل لدى رب العمل سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً وتحت إدارته أو أشرافه، وحتى وإن ضاقت سلطة رب العمل في التوجيه والإشراف حال كون العمل المسند إلى العامل من الأعمال الفنية التي يخضع في ممارستها لأصول المهنة وقواعدها، إلا أن توجيه رب العمل وإشرافه عليه يظل قائماً على النواحي الإدارية والتنظيمية، ويكون لرب العمل مساءلة العامل عند الاقتضاء، وأن يكون ذلك مقابل أجر ويستوي في ذلك أن يصرف الأجر بنظام الراتب الشهري أو باليومية أو بالمكافأة.

وأشارت الفتوى إلى أن البيّن من الأوراق أن المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة لجأ إلى التعاقد مع المعروضة حالتهم عن طريق عقود تدريبية تتجدد بصفة دورية بموافقة السلطة المختصة لسد العجز في بعض الوظائف بالمرك المذكور وذلك نظير مقابل انتقال شهري يُصرف من موازنة المركز، بالإضافة إلى مكافأة عن الجهود غير العادية تصرف أيضاً من موازنة المركز أو الحسابات الخاصة، وقد تم تكليفهم بأداء ذات الأعمال التي يقوم بها العاملون الدائمون بالمركز، حيث يؤدون تلك الأعمال تحت إشراف ورقابة رؤساء الإدارات والأقسام بالمركز، ومن ثم فقد توافر في شأن العلاقة بين المعروضة حالتهم والمركز المذكور وصف علاقة العمل، بعنصريها (التبعية والأجر).