تركيا توقف النقل الجوي المباشر مع ألمانيا بسبب كورونا

أعلنت الخارجية الألمانية أن تركيا أوقفت حركة النقل الجوي المباشر مع ألمانيا بالكامل تقريبا اعتبارا من ليلة الجمعة/السبت الماضية بسبب أزمة كورونا.

وكتبت الوزارة في تنويهاتها المتعلقة بالسفر على الإنترنت إن مغادرة تركيا عبر دولة ثالثة لا تزال متاحة اليوم السبت، ودعت إلى استغلال هذه الفرصة، وقالت " اتصلوا على الفور بشركات الطيران أو بمنظمي الرحلات السياحية واستفيدوا فورا الآن من وجود مقاعد خالية لكي تعودوا إلى ألمانيا فورا".

ووفقا لبيانات سابقة لوزارة الخارجية الألمانية، فإن عدد المواطنين الذين تم إعادتهم إلى ألمانيا من تركيا بلغ حتى ظهر أمس الجمعة 20 ألف من أصل 30 ألف مواطن ألماني موجودين هناك.

يذكر أن حملة إعادة المواطنين الألمان الموجودين بالخارج و التي بدأتها الحكومة باستخدام طائرات مستأجرة، لم تشمل الألمان الموجودين في تركيا حتى الآن بسبب استمرار وجود رحلات طيران منتظمة بين البلدين.

وتهدف هذه الحملة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي إلى إعادة ما يصل إلى 200 ألف ألماني من الخارج إلى وطنهم.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية هايكو ماس، يُعْتَقَد أن عدد من تم إعادته حتى الآن من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، ولاسيما من السائحين الألمان في الخارج، وصل إلى نحو 10000 مواطن.

وتوقع ماس أن تستمر الحملة أسبوعين آخرين.