محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة للتأكد من غلق المحلات بالمحافظة

قاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حملة مكبرة بمدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المنشآت شملت شوارع قناة السويس، وشارع جيهان وأحمد ماهر، وشارع سامية الجمل، وشارع الترعة، ومنطقة الجامعة، يرافقه خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال تفقده للأوضاع على الطبيعة، أن الهدف من وضع مواعيد محددة لفتح وغلق المحلات، هو حماية مصالح الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين التي تأتي في مقدمة الأولويات.

وأضاف: «علينا جميعا الالتزام بالإجراءات المتبعة، ومتابعة جانبًا من عمليات تطهير الشوارع والمحلات».

وأكد أن القيادة السياسية والإدارة المصرية أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية والحفاظ على سلامة المواطنين بعثت برسائل طمأنينة وثقة لدى الشعب في القيادة السياسية.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات وخطوات جادة في تنفيذ غلق المحلات، وتطهير الأماكن العامة والخاصة والشوارع، مشيرًا إلى دور المجتمع المدني في الدقهلية والتعاون البناء مع المحافظة والذي يعد علامة مميزة لأهلها.

وأشاد بالوعي العام لدى أبناء الدقهلية، والذي يظهر جليًا في الالتزام بتطبيق قرار الغلق والالتزام بالمواعيد المحددة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في تنفيذ مشروعات وتوفير الخدمات.

شارك في الحملة مسؤولي حي شرق وغرب المنصورة، وإدارتي المرور والمرافق، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة الميدانية، وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.

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