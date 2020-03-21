قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارات المجلس الأعلى للجامعات تُتخذ بشكل مؤسسي؛ تتطبقها 27 جامعة حكومية، وأكثر من 30 جامعة خاصة، وحوالي 200 معهد بين حكومي وخاص.

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أن من المهم ألا تتأثر دراسة الطالب المصري بسبب الأزمة الحالية لفيروس كورونا، مضيفًا أن صحته تأتي في المقام الأول.

وأوضح أن الوزارة تسير في خطة «التعليم عن بعد»، مشيرًا إلى أنها نجحت بشكل كبير منذ تطبيقها، يوم الأحد الماضي، بعد قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات المصرية.

وأشار إلى أنه تواصل بنفسه مع الطلبة في مختلف محافظات الجمهورية، في بيوتهم، يوم الخميس الماضي؛ «ليطمئن الطالب أثناء وجوده في بيته بأنه يتواصل مع أساتذته».

وتابع أن الوزارة مستمرة في تقديم هذه الخدمة حتى عودة الدراسة، مضيفًا في حال طال بقاء أزمة كورونا، وحدث مد للإجازة؛ فستبدأ الامتحانات في النصف الثاني من شهر مايو.

وأضاف أن هناك وقت كافي لأن تتم الدراسات عن بعد حتى شهر إبريل، مشيرًا إلى أن كل وقت له قراراته، بحسب الظروف الراهنة فيه.

واختتم حديثه بأن الدولة ووزارة التعليم العالي لديهما سيناريوهات مستعدين بها للظروف كافة، مؤكدًا أن العام الدراسي لن يتم ضياعه على الطالب، وأنهم يضعون سلامة الطالب المصري وأساتذته والعاملين في النطاق الجامعي على رأس أولوياتهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين منذ الأحد 15 مارس الجاري للوقاية من فيروس كورونا المستجد.